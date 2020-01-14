{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020

Сборная России сохранила лидерство в медальном зачете после пяти дней юношеских ОИ

Во вторник россияне завоевали одну золотую и две серебряные награды

ЛОЗАННА /Швейцария/, 14 января. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали три медали в пятый день юношеских Олимпийских игр. Соревнования проходят в швейцарской Лозанне.

На эту тему

Две медали сборной России принесли биатлонистки Алена Мохова, победившая в женском спринте на 6 км, и Анастасия Зенова, завоевавшая серебряную награду. У мужчин в спринте на 7,5 км серебро на счету Дениса Иродова.

В матче группового этапа по керлингу среди смешанных команд сборная России обыграла команду Польши со счетом 5:2. По итогам группового этапа россияне с четырьмя победами в пяти матчах стали вторыми в группе А и вышли в четвертьфинал турнира, где сыграют в среду со сборной Швейцарии.

За пять соревновательных дней российские спортсмены завоевали 14 медалей: пять золотых, семь серебряных и две бронзовые. На втором месте в медальном зачете сборная Швейцарии (5-5-3). Третью строчку занимают японцы (3-1-1).

В юношеских Играх принимают участие спортсмены от 14 до 18 лет из более чем 70 стран, они разыграют 81 комплект медалей в 16 видах спорта. Юношеская Олимпиада завершится 22 января.

Таблица медалей зимних юношеских Олимпийских игр - 2020
КомандаЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия57214
2Швейцария55313
3Япония3115
4Швеция3025
5Франция2338

 

Теги
Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020
Реклама на ТАСС
Массовый спорт
Колобков назвал Татарстан площадкой для экспериментов в сфере спортивного управления
Министр спорта РФ высоко оценил развитие спорта и физической культуры в республике
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС