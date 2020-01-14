Сборная России сохранила лидерство в медальном зачете после пяти дней юношеских ОИ

ЛОЗАННА /Швейцария/, 14 января. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали три медали в пятый день юношеских Олимпийских игр. Соревнования проходят в швейцарской Лозанне.

Две медали сборной России принесли биатлонистки Алена Мохова, победившая в женском спринте на 6 км, и Анастасия Зенова, завоевавшая серебряную награду. У мужчин в спринте на 7,5 км серебро на счету Дениса Иродова.

В матче группового этапа по керлингу среди смешанных команд сборная России обыграла команду Польши со счетом 5:2. По итогам группового этапа россияне с четырьмя победами в пяти матчах стали вторыми в группе А и вышли в четвертьфинал турнира, где сыграют в среду со сборной Швейцарии.

За пять соревновательных дней российские спортсмены завоевали 14 медалей: пять золотых, семь серебряных и две бронзовые. На втором месте в медальном зачете сборная Швейцарии (5-5-3). Третью строчку занимают японцы (3-1-1).

В юношеских Играх принимают участие спортсмены от 14 до 18 лет из более чем 70 стран, они разыграют 81 комплект медалей в 16 видах спорта. Юношеская Олимпиада завершится 22 января.