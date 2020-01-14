Колобков и Минниханов обсудили вопросы организации первых Игр стран СНГ

ТАСС, 14 января. Министр спорта РФ Павел Колобков и президент Татарстана Рустам Минниханов в Казани провели совещание по вопросам подготовки к проведению первых Игр стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

Первые Игры стран СНГ пройдут в Казани с 20 по 27 августа 2020 года.

"В октябре 2019 года в Москве в ходе очередного заседание Совета глав правительств СНГ были официально учреждены Игры стран СНГ, - сказал Колобков. - Предложение российской стороны о проведении первых Игр в 2020 году на территории России было ранее поддержано членами Совета по физической культуре и спорту участников Соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта государств - участников СНГ. В этой связи перед нами стоит задача - провести первые Игры на самом высоком организационном уровне".

Колобков отметил, что важным фактором при выборе Казани столицей соревнований стало наличие готовой спортивной и городской инфраструктуры.

"Что касается мероприятий, связанных с первыми Играми стран СНГ, это большое международное событие, которое нам доверили. Сейчас идет активная подготовка к мероприятию", - заявил Минниханов.

Сообщается, что в Играх могут принять участие более 2000 спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет, которые поборются за 230 комплектов медалей в 21 виде спорта. Для проведения соревнований в Казани будут задействованы 13 спортивных объектов, церемония открытия и закрытия Игр пройдет в спортивном комплексе "Баскет-холл". В рамках Игр планируется провести спортивный форум "СНГ - территория спорта", а также заседание Совета министров спорта стран СНГ.