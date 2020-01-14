ITF временно отстранила чилийца Харри из-за положительной допинг-пробы

ТАСС, 14 января. Чилийский теннисист Николас Харри временно отстранен от соревнований, он обвиняется в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF).

Чилиец предоставил образец мочи 19 ноября 2019 года во время Кубка Дэвиса, который проходил в Мадриде. Образец был отправлен в лабораторию, аккредитованную Всемирным антидопинговым агентством (WADA), в нем были обнаружены запрещенные вещества лигандрол и станозолол.

Срок отстранения Харри отсчитывается с 14 января 2020 года.

Чилиец в своем Instagram заявил, что будет оспаривать это решение. "Моя команда юристов и я будем очень усиленно работать, чтобы доказать мою невиновность, - написал Харри. - Я никогда не принимал сознательно или преднамеренно никаких запрещенных веществ, и я полностью против допинга. Уровни обнаруженных запрещенных веществ настолько низкие, что они равны триллионным долям грамма, они не могли бы принести мне никакой выгоды, в ближайшее время я буду сосредоточен на том, чтобы определить, как эти вещества попали в мой организм".