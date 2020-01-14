ITF временно отстранила чилийца Харри из-за положительной допинг-пробы

ТАСС, 14 января. Чилийский теннисист Николас Харри временно отстранен от соревнований, он обвиняется в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF).
Чилиец предоставил образец мочи 19 ноября 2019 года во время Кубка Дэвиса, который проходил в Мадриде. Образец был отправлен в лабораторию, аккредитованную Всемирным антидопинговым агентством (WADA), в нем были обнаружены запрещенные вещества лигандрол и станозолол.
Срок отстранения Харри отсчитывается с 14 января 2020 года.
Чилиец в своем Instagram заявил, что будет оспаривать это решение. "Моя команда юристов и я будем очень усиленно работать, чтобы доказать мою невиновность, - написал Харри. - Я никогда не принимал сознательно или преднамеренно никаких запрещенных веществ, и я полностью против допинга. Уровни обнаруженных запрещенных веществ настолько низкие, что они равны триллионным долям грамма, они не могли бы принести мне никакой выгоды, в ближайшее время я буду сосредоточен на том, чтобы определить, как эти вещества попали в мой организм".
Сборная Чили выступала на Кубке Дэвиса - 2019 в группе С и заняла последнее место, проиграв командам Аргентины и Германии. Харри провел три встречи, уступив аргентинцу Гвидо Пелье, немцу Филиппу Кольшрайберу и проиграв вместе с Хансом Подлипником-Кастильо в парном разряде аргентинцам Леонардо Майеру и Максимо Гонсалесу.
Харри занимает 78-ю строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), в активе спортсмена один титул под эгидой ассоциации, который он завоевал в июле на турнире в шведском Бостаде.