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ЧЕ-2020 по водному поло

Российские ватерполисты проиграли команде Сербии в первом матче чемпионата Европы

Встреча завершилась со счетом 13:9 в пользу сербов

ТАСС, 14 января. Сборная России уступила команде Сербии в первом матче группового этапа чемпионата Европы по водному поло. Соревнования проходят в Будапеште.

Встреча завершилась со счетом 13:9 в пользу сербов. В другом матче группы В сборная Нидерландов обыграла румын (9:8). В группе А черногорцы победили словаков (15:4), хорваты - немцев (17:9). В группе С команда Испании переиграла сборную Мальты (23:7), в группе D грузины были сильнее команды Франции (9:7).

Россияне, не набрав очков в дебютном матче, замыкают турнирную таблицу, лидирует с тремя очками сборная Сербии, второе место занимает сборная Нидерландов, третьей идет команда Румынии (0).

В чемпионате Европы принимают участие 16 команд, которые разделены на четыре группы. Сборная России играет в группе В со сборными Нидерландов, Румынии и Сербии. В четвертьфинал выйдут победители каждой из групп, сборные, занявшие вторые и третьи местах в своих квартетах, сыграют в 1/8 финала. В следующем матче группового раунда россияне 16 января встретятся со сборной Нидерландов.

Чемпионат Европы завершится 26 января. Турнир является отборочным на Олимпийские игры 2020 года в Токио, путевку на Олимпиаду получит победитель европейского первенства.

Теги
ЧЕ-2020 по водному поло
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