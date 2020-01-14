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Массовый спорт

Минниханов предложил привлечь участников к разработке логотипа Игр стран СНГ

Первые соревнования состоятся в Казани с 20 по 27 августа 2020 года

КАЗАНЬ, 14 января. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов предложить объявить конкурс на разработку логотипа Игр стран СНГ и привлечь к нему сборные стран - участниц соревнований. Об этом ТАСС во вторник сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова по итогам совещания по вопросам подготовки и проведения в августе первых Игр стран СНГ в Казани.

"Президент республики обратил внимание, что в организации этого мероприятия нет мелочей, важно проработать все детали - от места размещения спортсменов, делегаций до кухни, адаптированной под вкусы национальных сборных. Также президентом поставлена задача организовать с привлечением стран-участниц публичное обсуждение логотипа Игр, принимая во внимание, что это первые Игры в истории, и отдавая дань уважения тем странам, которые приедут к нам", - сказала она.

Первые Игры стран СНГ пройдут в Казани с 20 по 27 августа 2020 года, в них могут принять участие более 2000 спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет, которые поборются за 230 комплектов медалей в 21 виде спорта. Для проведения соревнований в Казани будут задействованы 13 спортивных объектов, церемония открытия и закрытия Игр пройдет в спортивном комплексе "Баскет-холл". В рамках Игр планируется провести спортивный форум "СНГ - территория спорта", а также заседание Совета министров спорта стран СНГ.

Казань в 2013 году приняла Всемирную летнюю Универсиаду, в 2015 году - чемпионат мира по водным видам спорта. В 2017 году здесь прошли матчи Кубка конфедераций по футболу, а летом 2018 года - чемпионата мира. В 2020 году в Казани пройдут Игры стран СНГ, в 2021-м - чемпионат Европы по плаванию, в 2022-м - чемпионат мира по плаванию на короткой воде, в 2024-м - чемпионат Европы по водным видам спорта, в 2025-м - чемпионат мира по водным видам спорта.

Теги
Минниханов, Рустам Нургалиевич
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