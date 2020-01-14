"ОЭРДЖИ Юниор" впервые за 47 матчей одержал победу в МХЛ

ТАСС, 14 января. Китайский "ОЭРДЖИ Юниор", базирующийся в Дмитрове, в гостях со счетом 1:0 обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

Единственную шайбу в матче забросил Ярослав Сергиевский (51-я минута). В составе китайского клуба на матче было 10 полевых игроков: четыре нападающих и шесть защитников. Голкипер клуба Ростислав Зиновенко отразил 49 бросков.

"ОЭРДЖИ Юниор" прервал серию из 46 поражений, одержав первую победу в сезоне. Заброшенная шайба стала 58-й для клуба в чемпионате при 330 пропущенных.

В турнирной таблице Западной конференции "ОЭРДЖИ Юниор" идет на последнем, 17-м месте, набрав в 47 матчах два очка, "Динамо" занимает шестое место, имея в активе 55 очков в 47 играх. В следующем матче китайский клуб вновь в гостях сыграет с "Динамо" 15 января.