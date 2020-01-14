Фетисов организует хоккейный матч в Индии на самом высокогорном стадионе мира

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 января. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, трехкратный обладатель Кубка Стэнли (дважды как игрок и один раз как тренер) Вячеслав Фетисов организует в среду хоккейный матч в Индии, в столице союзной территории Ладакх городе Лехе, который расположен на высоте более 3,5 тыс. метров. Игра пройдет на стадионе в предгорьях Гималаев, который считается самой высокогорной хоккейной ареной мира, сообщил ТАСС Фетисов.

"Наша команда будет играть против команды, составленной из игроков мужской и женской сборных Индии по хоккею до 18-20 лет. Я в восторге от того, что прибыл сюда. Ладакх - это удивительное по красоте и природе место", - рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Фетисов, который также является послом доброй воли ООН по Арктике и Антарктике.

Он отметил, что с ним в команде будут играть энтузиасты хоккея из Канады и США, кроме того, к Фетисову присоединятся индийские поклонники вида спорта. Матч пройдет в рамках проекта The Last Game ("Последняя игра"), который направлен на привлечение внимания мировой общественности к проблеме изменения климата. Фетисов также использует такие игры для пропаганды хоккея.

"Изменения климата приводят к тому, что в традиционных хоккейных регионах температура повышается. Если еще несколько десятилетий назад во многих странах, которые исторически сильны в хоккее, дети росли, играя на прудах и озерах, в городах заливались катки, то теперь климат поменялся настолько, что во многих традиционных хоккейных странах можно играть только на искусственном льду, который производит выбросы CO2, что в свою очередь влияет на погоду. То есть климат влияет на хоккей, а хоккей влияет на климат", - рассказал Фетисов.

Он добавил, что в таких условиях хоккей все чаще начинает перемещаться туда, где еще не так давно о таком виде спорта и не слышали. При этом в Северной Индии, в предгорьях Гималаев, погода позволяет играть на естественном льду, а в этой бурно развивающейся стране молодежь все активнее начинает интересоваться хоккеем.

"В Индии очень популярен хоккей на траве, поэтому в определенной степени логика игры индийцам понятна. И их интересует все новое", - добавил Фетисов.

Развитие хоккея на льду в Индии - вопрос времени

Все больше и больше жителей страны, считающейся символом тропической жары, а также энтузиастов и поклонников хоккея приезжают в предгорья Гималаев, где зимы снежные и холодные, в том числе в союзную территорию Ладакх, чтобы играть в хоккей на настоящем зимнем льду. Молодежь в этих районах все активнее втягивается в новую игру.

"Это вопрос времени, когда хоккей займет свое место в индийском спорте. Мы уже бывали в местах, где хоккей является экзотикой, например, в Кении, Израиле, ОАЭ. Но везде есть люди, которые любят нашу замечательную игру, живут ею. И ее популярность в мире растет", - отметил Фетисов.

Он добавил, что во время таких поездок участники проекта "Последняя игра" также снимают фильм о том, как меняется климат. "Нам рассказывают об этом молодые люди 20-30 лет, объясняют, как меняется климат в течение их жизни. Правдивая история - не политики или ученые, а живые люди. Теплее становится и в Ладакхе, такая погода, как сейчас, как нам сказали, обычно стояла здесь в апреле", - добавил собеседник агентства (по прогнозу в среду ожидается минус 9-13 градусов по Цельсию).

Он добавил, что ладакцы, а значительная часть их - буддисты ламаистского толка, бережно относятся к природе.

России следует помочь энтузиастам хоккея

"Но меня также обрадовал в Ладакхе и хоккейный энтузиазм. Здесь несколько хоккейных площадок, одна из них уже приобретает вид настоящего стадиона. Там будут места на 1,5 тысячи зрителей. К нашему матчу там впервые установили бортики, которых не было. В перспективе стадион в Лехе будет закрыт крышей, которая даст возможность продлить хоккейный сезон до шести месяцев", - рассказал Фетисов.

Он отметил, что Россия могла бы активнее помогать энтузиастам хоккея в Индии. "Бизнесмены, благотворители - поклонники хоккея присылают сюда форму, клюшки, оборудование для развития этого вида спорта. Это имиджевая вещь, и я полагаю, что России, как хоккейной державе, нужно каким-то образом участвовать в пропаганде и развитии хоккея в Индии и здесь, в Ладакхе, который становится одним из центров индийского хоккея. Стоит это недорого, но люди это помнят", - подчеркнул спортсмен.

В среду на игре ожидается присутствие руководства союзной территории Ладакх, а также представителей командования местного военного гарнизона.

"Я тоже выйду на лед, специально привез форму и клюшки. Буду играть в команде и пропагандировать нашу игру", - добавил спортсмен.