"Химки" уступили "Валенсии" и проиграли четвертый матч подряд в баскетбольной Евролиге

ТАСС, 14 января. Российский баскетбольный клуб "Химки" со счетом 75:84 уступил испанской "Валенсии" в домашнем матче 19-го тура Евролиги. Встреча прошла в подмосковных Мытищах в присутствии 2917 зрителей.

Самыми результативными игроками матча стал разыгрывающий российской команды Алексей Швед и легкий форвард испанского клуба Фернандо Сан Эметерио, набравшие по 18 очков.

"Химки" потерпели четвертое поражение кряду в Евролиге, в последний раз подмосковный клуб побеждал 20 декабря 2019 года в домашней встрече против литовского "Жальгириса" (83:74).

В турнирной таблице "Химки" занимают 11-е место, одержав восемь побед, "Валенсия" идет 9-й, имея в активе также восемь побед. В следующем туре "Химки" примут испанский "Реал" 16 января, "Валенсия" днем позднее сыграет в гостях с петербургским "Зенитом".