УНИКС проиграл дома "Монако" во втором матче баскетбольного Еврокубка

ТАСС, 14 января. Казанский УНИКС проиграл на своей площадке выступающему в чемпионате Франции "Монако" со счетом 78:84 во втором матче группового этапа Топ-16 баскетбольного Еврокубка.

Самым результативным игроком встречи стал защитник УНИКСа Эрик Макколлум, набравший 21 очко. В другом матче лидирующий в группе G турецкий "Галатасарай" в среду примет литовский "Ритас".

После двух матчей УНИКС с одной победой идет третьим в группе G, лидирует одержавший одну победу "Галатасарай", второе место занимает "Монако", "Ритас" замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре УНИКС 22 января сыграет дома с "Галатасараем", "Монако" в тот же день встретится на выезде с "Ритасом". Лучшие две команды по итогам группового этапа выйдут в 1/4 финала.

Еврокубок - второй по престижности клубный турнир Европы. УНИКС выигрывал Еврокубок в сезоне-2010/11, также клуб выходил в финал турнира в сезоне-2013/14.