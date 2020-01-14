{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Еврокубки

УНИКС проиграл дома "Монако" во втором матче баскетбольного Еврокубка

Встреча завершилась со счетом 78:84

ТАСС, 14 января. Казанский УНИКС проиграл на своей площадке выступающему в чемпионате Франции "Монако" со счетом 78:84 во втором матче группового этапа Топ-16 баскетбольного Еврокубка.

Самым результативным игроком встречи стал защитник УНИКСа Эрик Макколлум, набравший 21 очко. В другом матче лидирующий в группе G турецкий "Галатасарай" в среду примет литовский "Ритас".

После двух матчей УНИКС с одной победой идет третьим в группе G, лидирует одержавший одну победу "Галатасарай", второе место занимает "Монако", "Ритас" замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре УНИКС 22 января сыграет дома с "Галатасараем", "Монако" в тот же день встретится на выезде с "Ритасом". Лучшие две команды по итогам группового этапа выйдут в 1/4 финала.

Еврокубок - второй по престижности клубный турнир Европы. УНИКС выигрывал Еврокубок в сезоне-2010/11, также клуб выходил в финал турнира в сезоне-2013/14.

Реклама на ТАСС
Футбол в России
Футболист "Ахмата" Шиманьский на правах аренды перешел в греческий АЕК
Соглашение рассчитано до конца сезона
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС