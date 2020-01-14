Первая ракетка мира в парном разряде теннисист Фара уличен в употреблении допинга

ТАСС, 14 января. Колумбийский теннисист Роберт Фара не сыграет на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) в парном разряде из-за положительной допинг-пробы. Об этом спортсмен сообщил в Twitter.

Ранее стало известно, что Фара пропустит Открытый чемпионат Австралии, который стартует 20 января.

"Несколько часов назад Международная федерация тенниса (ITF) уведомила меня о присутствии болденона в пробе, которую я сдал 17 октября 2019 года. За две недели до этого я сдавал анализы, и результат был отрицательный. Я сдал 15 проб по всему миру по ходу сезона, все они были отрицательными", - написал Фара.

Также он отметил, что, по словам руководства Национального олимпийского комитета Колумбии, болденон часто находят в колумбийском мясе.

Фара занимает первое место в парном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он является победителем Уимблдона и Открытого чемпионата США прошлого года, также на его счету выход в финал Открытого чемпионата Австралии 2018 года.