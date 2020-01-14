ЦСКА победил дома минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. ЦСКА со счетом 5:1 обыграл минское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе ЦСКА шайбы забросили Артем Блажиевский (14-я минута), Кирилл Капризов (38), Максим Шалунов (46), Антон Слепышев (50) и Константин Окулов (58). У "Динамо" отличился Дмитрий Знахаренко (43).

Капризов забросил 23-ю шайбу в 43 матчах и является лучшим снайпером лиги. В шести последних матах он набрал 10 очков (6 шайб + 4 передачи), Слепышев - 8 (4+4). "Динамо" не может обыграть ЦСКА на выезде с 5 ноября 2010 года (5:2). Всего армейцы одержали 13-ю победу подряд над минским клубом.

После 48 матчей ЦСКА с 72 очками возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. "Динамо" идет на последнем, 12-м месте, набрав 32 очка в 48 матчах.

В следующем матче ЦСКА 16 января примет "Сочи", "Динамо" в тот же день сыграет в гостях с подольским "Витязем".

Результаты других матчей игрового дня:

"Амур" (Хабаровск) - "Ак Барс" (Казань) - 2:3 Б;

"Куньлунь" (Пекин) - "Сибирь" (Новосибирск) - 4:5 Б;

"Барыс" (Нур-Султан) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 5:3;

"Трактор" (Челябинск) - "Металлург" (Магнитогорск) - 2:1;

"Северсталь" (Череповец) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 3:1;

"Торпедо" (Нижний Новогород) - "Сочи" - 2:1 ОТ;

"Витязь" (Московская область) - "Йокерит" (Хельсинки) - 2:3.