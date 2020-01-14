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КХЛ

СКА в четвертый раз в сезоне обыграл рижское "Динамо" в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:0

ТАСС, 14 января. Петербургский СКА со счетом 3:0 обыграл рижское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 11937 зрителей.

Заброшенными шайбами отметились Йори Лехтеря (35-я минута), Владимир Ткачев (52) и Евгений Кетов (52). Ткачев в эпизоде с голом Лехтери отдал 100-ю передачу в матчах лиги. Помимо СКА он выступал за омский "Авангард", владивостокский "Адмирал" и уфимский "Салават Юлаев", всего на его счету в КХЛ также 53 заброшенные шайбы.

Команды в текущем сезоне встретились в четвертый раз, во всех матчах побеждал СКА. Для "Динамо" это поражение стало четвертым подряд, в последний раз клуб выигрывал 4 января в домашнем матче против нурсултанского "Барыса" (1:0).

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает второе место, набрав в 48 матчах 67 очков, "Динамо" идет на 11-й строчке, имея в активе 32 очка в 48 играх. В следующем матче СКА примет хельсинкский "Йокерит" 16 января, а "Динамо" - "Сочи" 21 января.

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