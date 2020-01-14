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Ралли Дакар

Гонщик Карякин заявил, что девятый этап "Дакара" прошел для него неплохо

Россиянин занял четвертое место в категории багги

ТАСС, 14 января. Российский гонщик Сергей Карякин считает, что девятый этап ралли-марафона "Дакар" прошел для него неплохо. Комментарий Карякина приводит пресс-служба команды в Instagram.

В категории багги на девятом этапе Карякин занял четвертое место.

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Доп начался интересно: закрученные дорожки, камни, нужно было много пилотировать и ехать точно. ⠀ For English read the first comment ⠀ Потом на колесе нашего багги Can-Am Maverick треснул диск. Через 70 км треснул второй диск, а на лиазоне – треснул третий! Колеса начало спускать, но, слава богу, мы остановились только на одну замену. Пришлось ехать 60 км на полуспущенном колесе – его стравило где-то до 0,5 атмосфер. Потеряли, конечно, и на максималке, и в поворотах. Но в целом спецучасток прошел для нас неплохо. Хорошо, что была зона сервиса, где мы поставили новые колеса. ⠀ Вторая часть спецучастка состояла из прямиков, ничего интересного. Даже рассказывать не хочется, потому что уже устали – четвертый день вот такой ерунды. Завтра будут дюны, к ним надо подготовиться. Нас ждет марафон – очень серьезное испытание, которое может всё сильно изменить. Посмотрим, чем послезавтра закончится этот марафон. Пока мы остаемся на своей позиции, ничего не меняем, едем, как едем. ⠀ #сергейкарякин #антонвласюк #багги #раллирейд #дакар2020 #snagracing #rallycar #dakar2020 #rallyraid #canam #canammaverick #brprussia

Публикация от Sergei Kariakin SnagracingTeam (@snagracing)

"Доп (скоростной специальный участок - прим. ТАСС) начался интересно: закрученные дорожки, камни, нужно было много пилотировать и ехать точно. Потом на колесе нашего багги треснул диск, через 70 км - второй, а на лиазоне - третий. Колеса начало спускать, но, слава богу, мы остановились только на одну замену, пришлось ехать 60 км на полуспущенном колесе - его стравило где-то до 0,5 атмосфер. Потеряли, конечно, и на максималке, и в поворотах, но в целом спецучасток прошел для нас неплохо, хорошо, что была зона сервиса, где мы поставили новые колеса", - сказал Карякин.

"Вторая часть спецучастка состояла из прямых участков, ничего интересного, даже рассказывать не хочется, потому что уже устали - четвертый день вот такой ерунды. Завтра будут дюны, к ним надо подготовиться. Нас ждет марафон - очень серьезное испытание, которое может все сильно изменить. Посмотрим, чем послезавтра закончится этот марафон, пока мы остаемся на своей позиции, ничего не меняем, едем как едем", - добавил он.

В общем зачете Карякин идет на третьем месте, уступая лидеру американцу Кейси Карри 41 минуту 26 секунд. Общая протяженность ралли-рейда "Дакар" составляет 7,8 тыс. км, из которых 5 тыс. км - скоростные спецучастки. Ралли-марафон финиширует 17 января.

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