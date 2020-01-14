Грецкий хочет отблагодарить белорусских болельщиков за поддержку игрой на Матче звезд КХЛ

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Нападающий минского "Динамо" Вячеслав Грецкий выступлением на ФОНБЕТ Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) хочет запомниться и отблагодарить белорусских болельщиков за поддержку. Об этом Грецкий рассказал журналистам.

18 января на "ВТБ-Арене" в Москве состоится мастер-шоу звезд КХЛ, а днем позднее пройдет сам Матч звезд. 23-летний Грецкий был выбран для участия в мероприятии благодаря голосованию болельщиков.

"Для меня эта поддержка очень многое значит, она придаст уверенности. Хочется этим матчем отблагодарить тех болельщиков, которые меня выбрали. Они показали сплоченность, несмотря ни на что, за что им огромное спасибо", - отметил Грецкий.

"Планируем кое-что на Матч звезд, если получится организовать, то все сделаем. Интересно будет поиграть со всеми. Конечно, хочется как-то запомниться на Матче звезд, куда без этого. Готов к тому, что будут спрашивать про фамилию, постоянно спрашивают, я уже привык", - добавил белорусский хоккеист.

Во вторник минское "Динамо" на выезде уступило ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:5. Главный тренер армейцев Игорь Никитин на Матче звезд будет руководить сборной дивизиона Тарасова, за которую сыграет Грецкий. "Если честно, я за ним не следил, стараюсь смотреть прежде всего за своими игроками. Что касается Матча звезд, то есть, как есть, нет разницы, какая фамилия, парень приедет и будет играть", - сказал Никитин на пресс-конференции.

Грецкий в нынешнем сезоне провел 12 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и отметился одной голевой передачей.