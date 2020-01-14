Сергей Иванов: баскетболисты ЦСКА обыграли "Реал" в матче Евролиги за счет характера

МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты московского ЦСКА обыграли испанский "Реал" в матче Евролиги за счет характера, неуступчивости и жажды борьбы. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов.

ЦСКА обыграл дома "Реал" со счетом 60:55 в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в Москве в присутствии 8517 зрителей. Самым результативным игроком встречи стал баскетболист ЦСКА Майк Джеймс, набравший 19 очков. У "Реала" больше всех очков набрал Трей Томпкинс (14).

"Я удивлен итогом матча. "Реал" объективно сильнее на сегодняшний день по составу, что называется, на бумаге. Но меня впечатлил характер ЦСКА, неуступчивость, жажда борьбы, - сказал Иванов. - Эта победа важнее многих, в том числе предыдущей над "Баварией".

Армейцы в третий раз подряд победили дома "Реал" в Евролиге. "Реал" прервал 13-матчевую победную серию в Евролиге, последний раз испанцы проигрывали 30 октября в гостевом матче против немецкой "Баварии" (86:95). В составе российского клуба впервые появился на площадке кубинец Ховард Сент-Рос, который перешел на прошлой неделе из греческого АЕК. В дебютном матче форвард набрал четыре очка.

В турнирной таблице ЦСКА идет четвертым с 13 победами в 19 матчах. "Реал" занимает второе место, проиграв три встречи после 19 туров.

В следующем матче ЦСКА 17 января примет испанскую "Басконию", "Реал" сыграет в четверг в гостях с подмосковными "Химками".