Грецкий: минское "Динамо" в следующем сезоне КХЛ будет бороться за Кубок Гагарина

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Хоккеисты минского "Динамо" до окончания нынешнего чемпионата наберутся опыта и в следующем сезоне будут бороться за Кубок Гагарина. Такое мнение журналистам высказал нападающий белорусской команды Вячеслав Грецкий.

Минское "Динамо" на данный момент занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 32 очка после 48 матчей.

"Сейчас у нас идет смена поколений, играет очень много молодых хоккеистов. Тренерский штаб нам очень помогает и делает все, чтобы мы росли как хоккеисты. Думаю, что к концу этого сезона мы наберемся опыта и в следующем дадим бой и будем сражаться за Кубок Гагарина. Зачем идти в сезон, если мы не хотим добиться главной цели, мы будем стараться", - отметил Грецкий.

Минское "Динамо" выступает в Континентальной хоккейной лиге с момента ее основания в 2008 году. Четырежды команда выходила в плей-офф, но ни разу не проходила первый раунд.