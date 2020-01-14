Компания Усманова договорилась с ФК "Эвертон" о покупке прав на название нового стадиона

ТАСС, 14 января. Компания российского бизнесмена Алишера Усманова USM Holdings договорилась с английским футбольным клубом "Эвертон" о покупке прав на название будущего нового стадиона команды за €35 млн. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

О данной договоренности было объявлено на общем собрании акционеров ливерпульского клуба, которое прошло во вторник. Новый стадион должен быть достроен к 2023 году.

"Исследования показали, что стадион обеспечит рост нашей экономики на 1 миллиард фунтов и создаст 15000 новых рабочих мест", - сказала исполнительный директор "Эвертона" Дениз Барретт-Баксендейл.

"Эвертон" является девятикратным чемпионом Англии, пятикратным обладателем Кубка Англии, девятикратным - суперкубка страны. Также на счету клуба победа в Кубке обладателей кубков. В текущем сезоне чемпионата Англии "Эвертон" занимает 11-е место в таблице, набрав в 22 матчах 28 очков.

Новый стадион построят на месте полуразрушенной пристани, которая располагается на севере Ливерпуля, работу по возведению арены планируют начать в 2020 году. Новый стадион позволит принимать 52 тыс. зрителей. Домашним стадионом клуба с 1892 года является "Гудисон Парк", вмещающий 39 572 зрителя. Старая арена будет снесена сразу после открытия новой.

Усманов возглавляет Международную федерацию фехтования с 2008 года. Ранее он был владельцем пакета акций английского футбольного клуба "Арсенал". По данным издания Forbes, он занимает 9-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России.