Российские биатлонисты выступят на этапе Кубка мира в Рупольдинге

ТАСС, 15 января. Немецкий Рупольдинг примет пятый этап Кубка мира по биатлону. В состав российской команды вернулась чемпионка мира 2015 года Екатерина Юрлова-Перхт, которая пропускала предыдущий старт по причине болезни.

Этап в Рупольдинге пройдет с 15 по 19 января. В среду состоится женский спринт, в четверг пройдет мужской спринт. На пятницу и субботу организаторы запланировали женскую и мужскую эстафеты, а в последний день - две гонки преследования.

Состав сборной России практически не изменился по сравнению с предыдущим этапом, который на прошлой неделе прошел в немецком Оберхофе. Заболевшую Юрлову-Перхт тогда заменила Анастасия Поршнева, сейчас тренерский штаб сборной России произвел обратную замену.

Таким образом, в состав на этап в Рупольдинге должны войти Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Ирина Старых, Кристина Резцова, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев и Карим Халили. Также тренеры намерены пригласить для участия в эстафете Евгению Павлову, которая успешно выступила на последнем этапе Кубка Международного союза биатлонистов.

Прервать черную полосу

В Рупольдинге сборная России постарается прервать серию из 14 гонок без призовых мест, которая длится с 14 декабря прошлого года. Тогда Логинов стал вторым в гонке преследования на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Логинов является лучшим из россиян в общем зачете Кубка мира. Он располагается на пятом месте, Елисеев идет 10-м. Благодаря успеху в Оберхофе и перерыву в выступлениях, который после пополнения в семье взял норвежец Йоханнес Бё, на первое место вышел француз Мартен Фуркад.

В женской части соревнований лидирует итальянка Доротея Вирер. Лучшая из россиянок - Миронова (14-е место).