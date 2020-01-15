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Бокс

WBA проводит исследование результатов допинг-тестирования Беспутина

Россиянин провали допинг-контроль после чемпионского поединка, состоявшегося 1 декабря 2019 года

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) начала исследование результатов допинг-контроля российского спортсмена Александра Беспутина. Об этом ТАСС сообщили в организации.

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Во вторник стало известно, что 28-летний российский боксер, который является чемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе, провалил допинг-тест, пройденный после титульного поединка. Беспутин 1 декабря 2019 года завоевал чемпионский пояс, выиграв у соотечественника Раджаба Бутаева по очкам единогласным решением судей.

"В настоящий момент мы проводим исследование данной ситуации. Мы сможем что-либо прокомментировать только после того, как завершатся все процедуры", - сказал собеседник агентства.

Допинг-проба дала положительный результат на препарат Лигандрол. Он является селективным модулятором андрогенных рецепторов и помогает увеличить мышечную массу. Препарат по своим действиям схож с анаболическими стероидами, однако имеет меньше побочных эффектов.

На счету Беспутина 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. Во время любительской карьеры он становился чемпионом России и Европы, серебряным призером Европейских игр, на чемпионате мира дошел до четвертьфинала. В октябре 2015 года принял решение перейти в профессионалы и подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank, а его менеджером стал Эгис Климас. Все поединки Беспутин провел в США.

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Чемпион мира по боксу Беспутин не прошел допинг-контроль
Положительный результат дала проба, сданная после титульного боя
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