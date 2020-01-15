Теннисист Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Аделаиде

ТАСС, 15 января. Россиянин Андрей Рублев в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австралийской Аделаиде обыграл представителя США Сэма Куэрри и вышел в четвертьфинал. Призовой фонд соревнований составляет около $600 тыс.

Встреча продолжалась 56 минут и завершилась победой россиянина со счетом 6:3, 6:3. Матч стал третьим в очном противостоянии соперников на турнирах ATP. Теперь в активе россиянина две победы, у американца - одна.

В четвертьфинале Рублев сыграет с британцем Дэном Эвансом. Матч пройдет 16 января, начало - 05:00 мск.

Турнир ATP в Аделаиде проводится впервые. Он заменяет соревнования, которые проходили в Сиднее с 1885 года. Турнир завершится 18 января.