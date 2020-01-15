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НХЛ

Три очка Малкина помогли "Питтсбургу" победить "Миннесоту" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 7:3
Евгений Малкин AP Photo/Gerry Broome
Описание
Евгений Малкин
© AP Photo/Gerry Broome

ТАСС, 15 января. "Питтсбург" обыграл "Миннесоту" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 7:3.

В составе победителей дублем отметился российский нападающий Евгений Малкин (8-я и 36-я минуты). Также отличились Джаред Макканн (18), Брайан Раст (35), Сидни Кросби (48), Доминик Симон (49) и Алекс Гальченюк (57). У проигравших дубль себе в актив записал нападающий Зак Паризе (38, 60), одну шайбу забросил Маркус Фолиньо (43).

Малкин также отдал голевую передачу в эпизоде с заброшенной шайбой Раста. Российский нападающий стал второй звездой матча. Первой звездой был признан Кросби (1 гол + 3 передачи), третьей - Раст (1+1).

В текущем сезоне Малкин провел 33 встречи в регулярном чемпионате. В активе россиянина 47 (15+32) баллов за результативность.

"Питтсбург" занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 63 очка после 46 матчей. "Миннесота" идет 11-й на Западе, имея 46 очков в 46 играх. В следующем матче "Питтсбург" 17 января на выезде сыграет с "Бостоном". "Миннесота" в этот же день дома примет "Тампу".

В другом матче дня "Коламбус" на своей площадке победил "Бостон" со счетом 3:0. Одной результативной передачей отметился защитник хозяев Владислав Гавриков, в активе которого теперь 9 (4+5) очков. Также "Нью-Йорк Айлендерс" дома победил "Детройт" (8:2), а "Баффало" обыграл "Вегас" (4:2).

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