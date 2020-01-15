Кучеров и Волков помогли "Тампе" победить "Лос-Анджелес" в матче НХЛ

ТАСС, 15 января. "Тампа-Бэй" дома одержала победу в серии буллитов над "Лос-Анджелесом" во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч завершился со счетом 4:3.

В составе победителей отличились Алекс Киллорн (11-я минута), Стивен Стэмкос (12) и российский нападающий Никита Кучеров (59). Стэмкос и форвард Брэйден Пойнт реализовали послематчевые буллиты. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 38 бросков по воротам.

В эпизоде с голом Киллорна ассистентом выступил форвард Александр Волков, который набрал свое первое очко в НХЛ. Ранее Волоков выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ) в составе "Сиракьюз", где за три сезона провел 174 матча и набрал 108 (48 голов + 60 передач) очков. На счету Кучерова 50 (18+32) очков в текущем регулярном чемпионате НХЛ.

В составе проигравших отличились Джефф Картер (5), Кайл Клиффорд (7) и Дастин Браун (53). В эпизоде с последним голом ассистентом выступил россиянин Николай Прохоркин, набравший уже 12 (4+8) очков в сезоне, также он реализовал послематчевый буллит. Лучшим игроком матча стал Кучеров, второй звездой был признан Стэмкос, третьей - форвард "Тампы" Энтони Сирелли.

"Тампа" занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 60 очков в 46 матчах. "Лос-Анджелес" идет на 14-й строчке на Западе, имея в активе 41 балл после 48 встреч.

В другом матче дня "Торонто" дома победил "Нью-Джерси" со счетом 7:4. В составе гостей результативной передачей отметился российский нападающий Никита Гусев. Форвард делит второе место в списке лучших бомбардиров команды с Нико Хиширом (по 28 очков), лидирует в этом списке Кайл Палмиери (31). Также "Оттава" дома в овертайме уступила "Чикаго" (2:3), а "Виннипег" на своей площадке взял верх над "Ванкувером" (4:0).