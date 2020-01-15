Дворкович: Владивосток готов к проведению матча за женскую шахматную корону

ВЛАДИВОСТОК, 15 января. /ТАСС/. Площадка Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке, где с 16 января пройдет вторая часть матча за женскую шахматную корону, соответствует принятым стандартам. Об этом в среду перед открытием турнира журналистам сообщил президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

"Вчера проверяли и площадку для соревнований, и все условия. Мне кажется, что они соответствуют принятым стандартам. Конечно, всегда хочется стремиться к еще более высокому уровню, но, по мнению команд, необходимые условия созданы, а те недочеты, которые неизбежно возникают на любых спортивных соревнованиях, устраняются в оперативном режиме", - сказал Дворкович.

Он также оценил готовность спортсменок к предстоящим играм. "Уникальность действующей чемпионки [Цзюй Вэньцзюнь] состоит в том, что она уже несколько раз защитила свой титул и является примером шахматного долголетия, несмотря на свою молодость. Александра [Горячкина] отлично подготовилась к матчу, находится в блестящей форме, на протяжении нескольких месяцев играет хорошо, показала замечательный уровень подготовки. Посмотрим, как ей помогут родные стены, будет тяжело, потому что это игра против чемпионки мира, но она настроена серьезно", - добавил президент FIDE.

Первая часть встречи проходила в Шанхае. Вторая часть матча состоится с 16 по 24 января во Владивостоке. Спортсменки проведут еще шесть партий, а в случае итоговой ничьей победитель будет выявлен на тай-брейке. Шахматистки будут играть на сцене "Синего зала" ДВФУ, который может вместить одну тысячу зрителей.

После шести партий счет между действующей обладательницей мировой шахматной короны Цзюй Вэньцзюнь и Александрой Горячкиной равный - 3:3. Первые три партии завершились ничейным результатом, в четвертой победа досталась китайской шахматистке, в пятой сильнее оказалась россиянка. Шестая партия завершилась ничьей.

Призовой фонд матча за звание чемпионки мира составляет €500 тыс. Из российских шахматисток чемпионским титулом владела Александра Костенюк (с 2008 по 2010 год). В 2008 году она победила на чемпионате мира по нокаут-системе в Нальчике.