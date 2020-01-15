Шипов: шансы Горячкиной и Цзюй Вэньцзюнь на победу в матче за шахматную корону равны

После шести партий счет в матче между обладательницей мировой шахматной короны Цзюй Вэньцзюнь и Горячкиной равный - 3:3. Первые три партии завершились ничейным результатом, в четвертой победа досталась 28-летней китайской шахматистке, в пятой сильнее оказалась 21-летняя россиянка. Шестая партия завершилась вничью. Первая часть матча проходила в Шанхае, вторая пройдет с 16 по 24 января во Владивостоке.

"Шансы 50 на 50, потому что китаянка очень хороша, в расцвете лет, она не имеет слабых мест, у нашей шахматистки есть концентрированные козыри - очень высокая техника, терпение, умение играть на долгой дистанции. А китаянка абсолютный универсал, она настолько уже закалена, она старше на 7 лет, у нее за спиной серьезный опыт, найти брешь в ее обороне очень тяжело. Один раз Саше это удалось, я надеюсь, второй раз тоже получится", - сказал Шипов.

Он отметил, что в первой половине матча в Шанхае был виден боевой характер Горячкиной. "Она не отпускала соперницу даже в абсолютно ничейных положениях и до конца заставляла ее бороться. Я думаю, в концовке матча это может сказаться, потому что такого давления, которое оказывает Саша на свою соперницу, даже многие мужчины, крепкие профессионалы, не выдержали бы, - сказал Шипов. - Соперница Александры - настолько выдающаяся шахматистка, что не нуждается в представлении в шахматном мире, ее достижения, конечно, гораздо более внушительны, чем у Александры, она уже двукратная чемпионка мира, но не хотелось бы, чтобы она стала трехкратной, но играет она очень здорово, пока идет на самом деле равная борьба".

"Мы представляем самую шахматную страну мира. И то, что у нас сейчас нет обладателя высшего титула, я имею в виду в серьезных шахматах, это довольно раздражающий фактор. Вся надежда на Сашу Горячкину. Это, я считаю, общенациональное дело, престиж нашей шахматной державы на кону", - подчеркнул гроссмейстер.

Призовой фонд матча за звание чемпионки мира составляет €500 тыс. Из российских шахматисток чемпионским титулом владела Александра Костенюк (с 2008 по 2010 год). В 2008 году она победила на чемпионате мира по нокаут-системе в Нальчике.