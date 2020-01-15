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НБА

"Клипперс" победили "Кливленд" в матче НБА. Леонард набрал 43 очка

Встреча завершилась со счетом 128:103

ТАСС, 15 января. "Лос-Анджелес Клипперс" обыграл "Кливленд" со счетом 128:103 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Клипперс" Кавай Леонард, который набрал 43 очка, сделал три подбора и отдал четыре передачи. В составе "Кливленда" больше всего очков набрал атакующий защитник Коллин Секстон (25).

"Клипперс" находятся на четвертой позиции в Западной конференции с 28 победами в 41 матче. "Кливленд" занимает 13-е место в Восточной конференции - 12 побед после 41 мачта. "Клипперс" в следующей встрече 17 января дома сыграют с "Орландо", "Кливленд" 18 января отправится в гости к "Мемфису".

Результаты других матчей игрового дня:

  • "Атланта" - "Финикс" - 123:110;
  • "Бруклин" - "Юта" - 107:118;
  • "Мемфис" - "Хьюстон" - 121:110;
  • "Милуоки" - "Нью-Йорк" - 128:102;
  • "Голден Стейт" - "Даллас" 97:124.
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