"Клипперс" победили "Кливленд" в матче НБА. Леонард набрал 43 очка

ТАСС, 15 января. "Лос-Анджелес Клипперс" обыграл "Кливленд" со счетом 128:103 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Клипперс" Кавай Леонард, который набрал 43 очка, сделал три подбора и отдал четыре передачи. В составе "Кливленда" больше всего очков набрал атакующий защитник Коллин Секстон (25).

"Клипперс" находятся на четвертой позиции в Западной конференции с 28 победами в 41 матче. "Кливленд" занимает 13-е место в Восточной конференции - 12 побед после 41 мачта. "Клипперс" в следующей встрече 17 января дома сыграют с "Орландо", "Кливленд" 18 января отправится в гости к "Мемфису".

Результаты других матчей игрового дня: