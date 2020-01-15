Шкипер-инструктор Бурментьев: конкуренция в парусной регате в Макао была очень высокой

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 15 января. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Российская команда Vivat Sailing Team заняла третье место в международной регате в китайском Макао. Шкипер-инструктор коллектива Борис Бурментьев в беседе с ТАСС отметил, что конкуренция в гонке была очень высокой.

"В нашем дивизионе участвовало 11 экипажей из разных стран на спортивно-круизных лодках серии 40.7", - рассказал ТАСС в среду перед отлетом в Москву Бурментьев. "Конкуренция была серьезная, приходилось состязаться с довольно известными гонщиками", - отметил он.

Первое место заняла команда из Франции под руководством Лайонела Пена - участника многих серьезных регат по всему миру. "Это легендарная личность, у него суперпрофессиональный экипаж, нам было за честь с ними состязаться. Серебро досталось команде во главе с известным эстонским шкипером Аларом Вольмером", - отметил Бурментьев.

В каждой команде разрешалось иметь до 12 участников. Российский экипаж под руководством Юрия Фирсова включал 9 человек, в числе которых были и женщины. "Было, конечно, тяжело, при сильном ветре веса порой не хватало. Условия очень непредсказуемые, погода часто менялась и не совпадала с прогнозами. Так, в последний день неожиданно подул ветер с порывами до 27 узлов, и это было довольно небезопасно и тяжело для откренивания яхты", - рассказал собеседник.

Он отметил, что организация регаты в дельте реки Жемчужная была проведена в целом на хорошем уровне.