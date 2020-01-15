Автомобиль двукратного чемпиона "Формулы-1" Алонсо перевернулся на 10-м этапе "Дакара"

ТАСС, 15 января. Двукратный чемпион "Формулы-1" испанец Фернандо Алонсо попал в аварию на 10-м этапе ралли-марафона "Дакар", который проходит в Саудовской Аравии.

На 87-м км спецучастка Алонсо, для которого этот "Дакар" является дебютным в карьере, неудачно съехал с дюны, в результате чего автомобиль испанца дважды перевернулся и встал на колеса. Алонсо и его штурман испанец Марк Кома не пострадали, а на машине было повреждено лобовое стекло. Как сообщает портал Motorsport.com, экипаж сначала продолжил участие в гонке без стекла, затем остановился, чтобы дождаться автомобиля технической помощи, после чего вновь продолжил движение. На первой контрольной точке этапа Алонсо проигрывает лидеру 1 час 8 минут 16 секунд.