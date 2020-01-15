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Бокс

Федерация бокса России начала собственное расследование результатов допинг-теста Беспутина

Умар Кремлев рассказал о позиции федерации относительно вскрытия пробы "Б"
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев Александр Щербак/ТАСС
Описание
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Федерация бокса России проводит собственное расследование результатов допинг-контроля российского спортсмена Александра Беспутина. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь федерации Умар Кремлев.

28-летний российский боксер, который является чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе, провалил допинг-тест, пройденный после титульного поединка. Беспутин 1 декабря 2019 года завоевал чемпионский пояс, выиграв у соотечественника Раджаба Бутаева по очкам единогласным решением судей.

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"Мы уже начали разбирательство, будем смотреть, - сказал Кремлев. - Запросили документы, чтобы узнать, что он употребил. Будем поддерживать его, но надо разобраться, мы за чистый спорт, нужно добиться справедливости и узнать, что же на самом деле там произошло".

Кремлев рассказал о позиции федерации относительно вскрытия пробы "Б". "Думаю, надо [вскрывать пробу], - сказал он. - Но надо посмотреть, мы получим все бумаги, после чего станет понятно, будем вскрывать пробу "Б" или нет. Что там, в каких дозах и все остальное".

На счету Беспутина 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. Во время любительской карьеры он становился чемпионом России и Европы, серебряным призером Европейских игр, на чемпионате мира дошел до четвертьфинала. В октябре 2015 года принял решение перейти в профессионалы и подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank, а его менеджером стал Эгис Климас. Все поединки Беспутин провел в США.

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