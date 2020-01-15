"Невозможно дышать". Теннисистов заставляют играть на Australian Open с риском для жизни

Стартовые дни Australian Open (Открытого чемпионата Австралии) выдались скандальными. Неблагоприятная обстановка в Мельбурне ни для кого не стала сюрпризом, вот только организаторы турнира еще до старта с уверенностью заверяли, что непрекращающиеся пожары на юго-востоке страны не дадут о себе знать участникам. Однако к старту квалификационного раунда город оказался в плену смога. Видимость в некоторых районах снизилась до 700−900 метров, а индекс качества воздуха упал до "опасного" для здоровья. "Мы гордимся чистотой своего воздуха, но, думаю, что в одночасье воздух в Мельбурне стал худшим в мире", — цитирует издание The Age главного санитарного врача штата Виктория (столицей штата является Мельбурн) Бретта Саттона.

Описание Зритель на матче Australian Open в респираторной маске © Michael Dodge/AP

Департамент здравоохранения штата Виктория к 16:00 местного времени вторника отметил рост вызовов из-за проблем с дыханием на 88% по сравнению с аналогичным среднегодовым показателем. В связи с этим медицинские службы призвали жителей не выходить на улицу без крайней надобности и закрывать окна, в противном случае надевать респираторные маски. В начале недели власти закрыли образовательные и ряд других учреждений, в числе которых открытые бассейны, городские пляжи. К тому же отменены практически все спортивные мероприятия. Однако спортивный комплекс "Мельбурн-парк", который ежегодно принимает Australian Open, живет своей жизнью и представляет собой оазис спокойствия. Организаторы, несмотря на предупреждения властей и медицинских служб, не стали переносить старт квалификационного раунда на другие дни, лишь изменив время начала матчей. "Условия в Мельбурнском парке находятся под постоянным наблюдением, — заявили ТАСС в оргкомитете турнира. — Дальнейшие решения будут приниматься с использованием данных, взятых на месте, и после консультации с нашей медицинской службой, метеорологическим управлением и учеными из управления по охране окружающей среды штата Виктория. Собранные данные на месте событий, взятые в среду утром, были аналогичны вчерашним, когда тренировки и игры были приостановлены и отложены. Прогнозируется, что условия в течение дня улучшатся. Вчера так и произошло".

Описание Вид на "Мельбурн-парк" © EPA-EFE/DAVID CROSLING

В результате окутавший Мельбурн смог не позволил словенке Далиле Якупович доиграть матч первого раунда со швейцаркой Штефани Фёгеле. Во втором сете 28-летняя спортсменка упала на колени при счете в свою пользу (6:4, 5:6 — преимущество на своей подаче) из-за проблем с дыханием и впоследствии отказалась от продолжения игры. "На 25-й минуте матча у меня возникли трудности, схожие с приступами астмы, которой у меня нет, — рассказала словенская теннисистка. — После медицинской помощи мне стало лучше, но затем я вновь почувствовала недомогание. Я думала, что мне станет лучше, однако розыгрыши становились длительнее, и я не могла вдохнуть". Якупович после игры не скрывала удивления действиями организаторов. "Я никогда не испытывала ничего подобного и была напугана, поскольку даже не могла дышать и ходить, — отметила словенка. — Считаю, что нельзя играть в таких условиях, но за отказ от участия нас штрафуют. Удивлена решением организаторов".

Awful scenes in Melbourne.



Dalila Jakupovic has abandoned her #AusOpen qualifying match after suffering a coughing fit while playing in thick smoke caused by the #AustralianFires. pic.twitter.com/WAJv6TzTjW — ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) January 14, 2020

Пострадала и Мария Шарапова. Россиянка, получившая специальное приглашение на Australian Open, готовилась к стартовому турниру Большого шлема в пригороде Мельбурна. В матче выставочного турнира россиянка встречалась с немкой Лаурой Зигемунд. Эта игра тоже не была доиграна. Теннисистки по обоюдному решению покинули корт спустя два часа 38 минут после начала матча при счете 7:6 (7:4), 5:5 в пользу Зигемунд. "Мы играли более двух часов, после чего у меня начался небольшой кашель в конце второго сета, — прокомментировала ситуацию Шарапова. — Я подумала, что заболела, а кашель связан с этим, но потом услышала, как Лаура говорила судье о тех же симптомах". Проблемы с дыханием во время квалификации также испытывали финалистка Уимблодна-2014 канадка Эжени Бушар, британец Лиам Броуди и множество других теннисистов. "Когда я вышел на корт, обстановка была настолько плоха, что едва виднелись очертания зданий, — поделился ощущениями Броуди. — Я не думаю, что с участниками квалификаций обращаются так же, как и с игроками основной сетки. Возможно, нам нужно заслужить право на то, чтобы с нами обращались как с ведущими теннисистами, но в то же время мы все — люди, и нет никаких сомнений в том, что опасно для здоровья играть в таких условиях".

Обвинения Броуди нельзя назвать безосновательными. Ведь несколькими днями ранее в ответ на призыв многократного победителя турниров Большого шлема и президента совета игроков ATP Новака Джоковича отсрочить старт в случае ухудшения экологической обстановки в Мельбурне оргкомитет турнира заявил, что для беспокойства нет причин и в крайнем случае можно перенести все игры основной сетки на восемь закрытых кортов. В то же время организаторы заставляют играть участников квалификации на открытом воздухе, несмотря на предписание властей. Правда, британский теннисист Джей Кларк отметил, что закрытые корты тоже непригодны для игры, поскольку едкий дым проникает через систему вентиляции. Действия организаторов австралийского этапа серии турниров Большого шлема привели в бешенство не только участников квалификации, но и теннисистов из топ-20. Впрочем, нашлись и те, кто подверг критике своих коллег. Прошлогодний полуфиналист Australian Open Люка Пуй, пропускающий нынешний турнир из-за травмы, высказал недоумение из-за поведения теннисистов, которые безропотно выходят на корт, несмотря на опасность. "Постоянно вижу сообщения, что играть опасно, но теннисисты пишут, что это возмутительно, — написал француз в Twitter. — Я не могу судить, потому что я не на турнире, но у меня вопрос: почему вы выходите на корт?"

Je n’arrête pas de lire qu’il est dangereux de jouer, de lire des messages de joueurs/joueuses dire que c’est scandaleux de faire jouer.. je ne peux pas juger je n’y suis pas.. mais ma question est la suivante.. Pourquoi allez vous sur le court ? — Lucas Pouille (@la_pouille) January 14, 2020