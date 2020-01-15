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Матчи квалификации Australian Open прервали из-за смога

Решение о возобновлении позднее примут с учетом мнения метеорологов

ТАСС, 15 января. Смог, возникший из-за лесных пожаров, стал причиной переноса части матчей квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Решение о продолжении соревнований в среду примут с учетом мнения врачей и метеорологов, сообщили ТАСС в пресс-службе турнира.

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Соревнования начались на час позже запланированного времени. Но по ходу матчей было принято решение, что встречи не представляется возможным проводить в условиях смога. Матчи квалификации Открытого чемпионата Австралии прерываются второй день подряд.

"Условия в "Мельбурн-парке" постоянно изучаются, все решения относительно проведения матчей будут приниматься в сотрудничестве с нашей медицинской командой, бюро метеорологии штата Виктория", - заявили в пресс-службе.

Метеорологи прогнозируют в среду грозы с проливными дождями в Мельбурне. 

Масштабные лесные пожары охватили восточное побережье Австралии в середине октября прошлого года. К настоящему моменту огнем охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, в котором расположен Мельбурн, несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов, а их жители получили предписание о срочной эвакуации. В результате пожаров уничтожено более 6,5 млн гектаров леса, около 2 тыс. жилых домов и порядка 3 тыс. административных и хозяйственных построек.

Открытый чемпионат Австралии должен пройти с 20 января до 2 февраля. Ранее семикратный победитель турнира серб Новак Джокович предложил перенести начало соревнований на более поздний срок.

Теги
Australian OpenЛесные пожары в Австралии
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