Десятый этап ралли-рейда "Дакар" досрочно завершен из-за погодных условий

ТАСС, 15 января. Организаторы "Дакара" приняли решение остановить 10-й этап ралли-марафона из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

"Поскольку ресурсы, выделенные на обеспечение безопасности гонщиков, практически полностью мобилизованы, а погодные условия значительно ухудшились организаторы гонки решили остановить 10-й этап после 345-го километра", - говорится в сообщении.

Общая протяженность спецучастка, проложенного между городами Харад и Шубаята, должна была составить 534 км. По завершении 10-го этапа участники ралли-марафона не смогут воспользоваться технической помощью своих команд, весь необходимый ремонт гонщики должны будут произвести самостоятельно.

Ралли-марафон "Дакар" проходит в Саудовской Аравии и завершится 17 января.