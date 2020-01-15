{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ралли Дакар

Десятый этап ралли-рейда "Дакар" досрочно завершен из-за погодных условий

Этап остановлен после 345-го км
Описание
© AP Photo/Bernat Armangue

ТАСС, 15 января. Организаторы "Дакара" приняли решение остановить 10-й этап ралли-марафона из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

"Поскольку ресурсы, выделенные на обеспечение безопасности гонщиков, практически полностью мобилизованы, а погодные условия значительно ухудшились организаторы гонки решили остановить 10-й этап после 345-го километра", - говорится в сообщении.

Общая протяженность спецучастка, проложенного между городами Харад и Шубаята, должна была составить 534 км. По завершении 10-го этапа участники ралли-марафона не смогут воспользоваться технической помощью своих команд, весь необходимый ремонт гонщики должны будут произвести самостоятельно.

Ралли-марафон "Дакар" проходит в Саудовской Аравии и завершится 17 января.

Реклама на ТАСС
Футбол в Испании
Мадридский "Реал" отправил футболиста Лунина в аренду в "Реал Овьедо"
Арендное соглашение рассчитано до 30 июня
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС