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Футбол в России

Пилипчук назначен на пост главного тренера ФК "Спартак-2"

Контракт с 52-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2020/21

ТАСС, 15 января. Роман Пилипчук возглавил московский клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Спартак-2". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 52-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2020/21. На этом посту он сменил Виктора Булатова, который возглавлял команду с мая 2018 года.

С 2016 по 2018 год Пилипчук входил в тренерский штаб основной команды московского клуба, вместе с которой стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России. Помощниками Пилипчука в "Спартаке-2" будут Иван Пилипчук и тренер по физической подготовке Олег Саматов, также работавший в первой команде "Спартака" с 2015 по 2016 год. Владимир Пчельников продолжит работать тренером вратарей.

Пилипчук начал тренерскую деятельность в 2008 году, он возглавлял молдавскую "Дачию", украинский "Олимпик", латвийский "Спартак" и молодежную сборную Таджикистана, работал в тренерском штабе ярославского "Шинника", московских клубов "Динамо" и "Спартак", грозненского "Ахмата", был старшим тренером калининградской "Балтики" и сборной Таджикистана. Последним местом работы Пилипчука было минское "Динамо", которое он возглавлял с 1 февраля по 31 мая 2019 года.

"Спартак-2" после 25 туров занимает 16-е место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ, имея в активе 25 очков.

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