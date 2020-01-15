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Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020

Филатов: сборная на юношеских ОИ должна достойно представить российский хоккей

Первый матч на Играх сборная России проведет 18 января против команды Канады

НОВОГОРСК /Московская область/, 15 января. /ТАСС/. Главной задачей сборной по хоккею на III юношеских Олимпийских играх является достойное представление российского хоккея. Об этом журналистам заявил главный тренер российской команды Владимир Филатов.

Юношеские Игры проходят в швейцарской Лозанне. В хоккейном турнире примут участие шесть команд. В рамках группового этапа сборная России сыграет с командами Канады (18 января) и Дании (20 января).

"Силы наших соперников не очень хорошо знаем, потому что команды существуют первый год, только собрались. Мы провели в Новогорске достаточно долгие и, надеюсь, плодотворные сборы. Основная задача на Играх - достойно представить уровень хоккея в нашей стране. На сегодняшний день все игроки здоровы, в обойме и готовы ехать на Олимпиаду", - отметил Филатов.

Полуфинальные встречи турнира пройдут 21 января, а финал и матч за третье место состоятся днем позже.

После пяти соревновательных дней сборная России лидирует в медальном зачете юношеской Олимпиады, российские спортсмены завоевали 14 медалей: пять золотых, семь серебряных и две бронзовые. В юношеских Играх принимают участие спортсмены от 14 до 18 лет из более чем 70 стран, они разыграют 81 комплект медалей в 16 видах спорта. Юношеская Олимпиада завершится 22 января.

На I юношеских Играх сборная России дошла до финала, где уступила финнам. На следующих соревнованиях россияне завоевали бронзовые медали.

Теги
Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020
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