{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Юрист Рамони приступил к проработке позиции ОКР в споре WADA и РУСАДА

Доверенность представителю Олимпийского комитета России уже выдана

ТАСС, 15 января. Швейцарский юрист Клод Рамони приступил к проработке позиции Олимпийского комитета России (ОКР) в споре между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом сообщает служба информации ОКР.

На эту тему
Спортсмены России могут подать заявления об участии в судебном споре с WADA до 20 января

Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и санкции в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Санкции вступят в силу только в том случае, если их одобрит CAS.

24 декабря исполком ОКР принял решение выступить в процессе в качестве третьей стороны, интересы ОКР в суде было доверено представлять Рамони. Глава ОКР Станислав Поздняков ранее заявил ТАСС, что организация подаст заявление в CAS о споре с WADA в ближайшее время. "Доверенность господину Рамони уже выдана, он приступил к детальной проработке позиции ОКР", - говорится в сообщении ОКР.

WADA отправило уведомление в CAS о споре с РУСАДА 9 января. В течение 10 дней о своем желании присоединиться к процессу в качестве третьей стороны смогут другие организации, чьи интересы затрагивает решение WADA.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
Реклама на ТАСС
Футбол в Испании
Мадридский "Реал" отправил футболиста Лунина в аренду в "Реал Овьедо"
Арендное соглашение рассчитано до 30 июня
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС