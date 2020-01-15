Экипаж Шибалова выиграл укороченный 10-й этап ралли "Дакар" в зачете грузовиков

ТАСС, 15 января. Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Антона Шибалова стал победителем десятого этапа ралли-рейда "Дакар". Гонка проходит в Саудовской Аравии.

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Общая протяженность спецучастка, проложенного между городами Харад и Шубаята, должна была составить 534 км. Однако организаторы "Дакара" приняли решение остановить 10-й этап ралли-марафона из-за плохих погодных условий. Результаты этапа считаются по отметке 223 км.

Шибалов преодолел дистанцию за 2 часа 12 минут 12 секунд. Второе и третье места также заняли экипажи "Камаз-мастер" - Дмитрия Сотникова (+1.08) и Эдуарда Николаева (+1.30) соответственно. Экипаж Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова стал пятым (+2.27).

После десяти этапов в общем зачете лидирует Каргинов, опережая Шибалова на 36 минут 8 секунд. Третьим в общем зачете идет белорусский экипаж МАЗа под управлением Сергея Вязовича (+1:40.00).

Финиш ралли-рейда "Дакар" состоится 17 января.