Мичков: Третьяк предостерег юниорскую сборную России от ошибок молодежной команды на ЧМ

НОВОГОРСК /Московская область/, 15 января. /ТАСС/. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк на встрече с юниорской командой России (игроки до 16 лет) призвал хоккеистов на юношеских Олимпийских играх играть дисциплинированно, чтобы ненужные удаления не влияли на результат матчей. Об этом журналистам рассказал игрок юниорской команды Матвей Мичков.

5 января хоккеисты сборной России уступили в финале молодежного чемпионата мира канадцам со счетом 3:4, выигрывая по ходу встречи со счетом 3:1. В том матче россияне получили восемь малых штрафов, две шайбы были пропущены при игре в меньшинстве. Юношеские игры проходят в швейцарской Лозанне. Первый матч в рамках группового этапа подопечные Владимира Филатова проведут 18 января против сборной Канады.

"Тренировка прошла отлично, готовы ехать, настрой у нас боевой, - сказал Мичков. - В сборной уровень тренировок другой, больше требуют, скорости высокие. Третьяк нас предупредил, чтобы мы не повторяли ошибок в матче с канадцами, которые совершала наша молодежная команда в финале чемпионата мира, - не расслабляться, не зарабатывать ненужных удалений, сохранять дисциплину".

Игрок сборной России Руслан Газизов отметил, что сборная России едет только за первым местом. "Вчера была встреча с Третьяком, он говорил, что главное - это дисциплина, самоотдача, только так можно обыграть канадцев. Я не могу назвать кого-то конкретно из канадской сборной, для нас самое главное - биться на льду и добиваться победы", - заключил хоккеист.

На групповом этапе сборная России также сыграет с командой Дании 20 января. Полуфинальные встречи турнира пройдут 21 января, а финал и матч за третье место состоятся 22 января.

После пяти соревновательных дней сборная России лидирует в медальном зачете юношеских Игр, российские спортсмены завоевали 14 медалей: пять золотых, семь серебряных и две бронзовые. В юношеских Играх принимают участие спортсмены от 14 до 18 лет из более чем 70 стран, они разыграют 81 комплект медалей в 16 видах спорта. Юношеская Олимпиада завершится 22 января.