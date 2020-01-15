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Матч звезд КХЛ

Форвард "Металлурга" Мозякин впервые пропустит Матч звезд КХЛ

Игра пройдет 19 января
Сергей Мозякин Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Сергей Мозякин
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Нападающий магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин не примет участие в ФОНБЕТ Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

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"Да, Мозякин пропустит Матч звезд", - сообщили в пресс-службе.

38-летний Мозякин должен был сыграть в составе команды дивизиона Харламова. Форвард принимал участие во всех 11 Матчах звезд КХЛ. В текущем сезоне КХЛ он провел 46 матчей, в которых набрал 32 очка (11 шайб + 21 результативная передача). Мозякин является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка Гагарина, ему принадлежат рекорды чемпионатов страны по количеству очков, голов и результативных передач.

18 января в Москве на "ВТБ-Арене" пройдет мастер-шоу звезд КХЛ, Матч звезд КХЛ состоится 19 января.

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