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Футбол в России

ФК "Урал" обсудит возможность продления контракта с Погребняком после завершения сезона

В этом сезоне нападающий принял участие в 12 матчах во всех турнирах
Павел Погребняк Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Павел Погребняк
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба "Урал" и нападающий Павел Погребняк обсудят возможность подписания нового контракта после завершения сезона-2019/20. Об этом ТАСС сообщил президент "Урала" Григорий Иванов.

Действующее соглашение 36-летнего экс-форварда сборной России с "Уралом" было подписано прошлым летом и рассчитано на один сезон. В этом сезоне нападающий принял участие в 12 матчах во всех турнирах, забив четыре мяча и получив две желтые карточки.

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"С Павлом Погребняком будем думать [о продлении контракта] после окончания сезона", - сказал Иванов, отметив, что на данный момент клуб и нападающий не обсуждали возможность продления соглашения.

Погребняк является воспитанником московского "Спартака", за основную команду красно-белых он играл с 2001 по 2005 год. В 2006-м перешел в "Томь", а через год - в "Зенит", с которым стал чемпионом России, обладателем Кубка УЕФА сезона-2007/08 (в том розыгрыше поделил звание лучшего бомбардира турнира с итальянцем Лукой Тони - по 10 голов) и Суперкубка УЕФА, а также Суперкубка России. В 2009 году Погребняк перешел в немецкий "Штутгарт", за который выступал до 2012 года. В 2012 году он также был в аренде в английском "Фулхэме".

Из "Фулхэма" нападающий перешел в английский "Рединг" (2012-2015), по информации ряда британских СМИ, после вылета "Рединга" из премьер-лиги россиянин стал самым высокооплачиваемым игроком второго по силе английского дивизиона. В период с 2015 по 2018 год форвард выступал за московское "Динамо", в январе 2018 года клуб расторг с ним контракт. С февраля 2018 года футболист выступал за клуб Ленинградской области "Тосно", с которым стал обладателем Кубка России. В июне того же года после расформирования "Тосно" Погребняк стал свободным агентом, а в августе подписал контракт со своим нынешним клубом.

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