{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

Команда Беспутина считает, что запрещенные вещества могли попасть к боксеру с едой

Россиянин провалил допинг-тест, пройденный после титульного поединка

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Запрещенные вещества могли попасть в организм российского боксера Александра Беспутина вместе с едой. Об этом ТАСС заявили в команде спортсмена.

На эту тему
Чемпион мира по боксу Беспутин не прошел допинг-контроль

28-летний россиянин, который является чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе, провалил допинг-тест, пройденный после титульного поединка. Беспутин 1 декабря 2019 года завоевал чемпионский пояс, выиграв у соотечественника Раджаба Бутаева по очкам единогласным решением судей.

"Возможно, что-то могло попасть в организм с едой. Сейчас мы запросили все документы по пробам, будем разбираться", - сказал собеседник агентства.

На счету Беспутина 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. Во время любительской карьеры он становился чемпионом России и Европы, серебряным призером Европейских игр, на чемпионате мира дошел до четвертьфинала. В октябре 2015 года принял решение перейти в профессионалы и подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank ("Топ рэнк"), а его менеджером стал Эгис Климас.

Теги
Бокс
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Лучший бомбардир "Крыльев Советов" не полетел с командой на сборы
Александра Соболева нет в списке тех, кто отправился в Турцию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС