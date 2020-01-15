Боксер Беспутин заявил, что не употреблял запрещенные вещества

28-летний россиянин, который является чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе, провалил допинг-тест, пройденный после титульного поединка. Беспутин 1 декабря 2019 года завоевал чемпионский пояс, выиграв у соотечественника Раджаба Бутаева по очкам единогласным решением судей.

"Сейчас в данной ситуации разбираются адвокаты. Мы в себе уверены, я ничего не употреблял. Я сам не могу понять, откуда это и что, немного в шоке. Но моя совесть чиста", - сказал Беспутин.

На счету Беспутина 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. Во время любительской карьеры он становился чемпионом России и Европы, серебряным призером Европейских игр, на чемпионате мира дошел до четвертьфинала. В октябре 2015 года принял решение перейти в профессионалы и подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank ("Топ рэнк"), а его менеджером стал Эгис Климас.