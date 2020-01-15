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Бокс

Боксер Беспутин заявил, что не употреблял запрещенные вещества

Россиянин провалил допинг-тест, пройденный после титульного поединка
Александр Беспутин AP Photo/Howard Simmons
Описание
Александр Беспутин
© AP Photo/Howard Simmons

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российский боксер Александр Беспутин заявил, что не употреблял запрещенные вещества. Об этом он рассказал ТАСС.

28-летний россиянин, который является чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе, провалил допинг-тест, пройденный после титульного поединка. Беспутин 1 декабря 2019 года завоевал чемпионский пояс, выиграв у соотечественника Раджаба Бутаева по очкам единогласным решением судей.

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"Сейчас в данной ситуации разбираются адвокаты. Мы в себе уверены, я ничего не употреблял. Я сам не могу понять, откуда это и что, немного в шоке. Но моя совесть чиста", - сказал Беспутин.

На счету Беспутина 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. Во время любительской карьеры он становился чемпионом России и Европы, серебряным призером Европейских игр, на чемпионате мира дошел до четвертьфинала. В октябре 2015 года принял решение перейти в профессионалы и подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank ("Топ рэнк"), а его менеджером стал Эгис Климас.

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