Мозякин пропустит Матч звезд КХЛ из-за гайморита

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Форвард магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин не сможет принять участие в ФОНБЕТ Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за гайморита, восстановление займет неделю. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент клуба Сергей Ласьков.

"У Сергея гайморит, он вчера отыграл, ему было плохо, - сказал Ласьков. - Ему назначили процедуры, завтра на матч он не выходит. Мы согласовали с КХЛ, что выставляем его на больничный. Для нас плохо, что капитана не будет на площадке в матче с "Барысом".

Форвард принимал участие во всех предыдущих 11 Матчах звезд КХЛ. 14 января команда из Магнитогорска на выезде в матче регулярного чемпионата КХЛ проиграла челябинскому "Трактору" (1:2), следующий матч команда проведет 16 января, ее соперником станет казахстанский "Барыс". После этого команда 24 января в Нижнем Новгороде встретится с местным "Торпедо".

"Сергею в больнице Нур-Султана делали процедуры, по возвращении их уже тоже назначили, - добавил первый вице-президент "Металлурга". - Сколько он пропустит? До следующего матча с "Торпедо" у нас есть определенный период, промыть пазухи - это один или два дня. Дальше по состоянию посмотрим".

Сроки восстановления Мозякина

Ласьков полагает, что Мозякин, сыграв во вторник против "Трактора", мог усугубить свое состояние.

"Рисковать заслуженным человеком никто не будет, - подчеркнул он. - У нас с Сергеем такая логика - он сам определяет, готов он к игре или нет. Жалобы были еще до игры с "Трактором", была записка от врача. Но вчера было принципиальное дерби с "Трактором", Сергей решил выйти и, наверное, обострил ситуацию".

Врач "Металлурга" Михаил Новиков назвал приблизительный срок восстановления Мозякина. "Обострение хронического заболевания. Сложно сказать про сроки восстановления, приблизительно в районе недели", - сказал он.

Мозякин принимал участие во всех 11 Матчах звезд КХЛ. В текущем сезоне КХЛ нападающий провел 46 матчей, в которых набрал 32 очка (11 шайб + 21 результативная передача). Мозякин является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка Гагарина, ему принадлежат рекорды чемпионатов страны по количеству очков, голов и результативных передач.

"У Сергея было желание, он настраивался, был готов ехать. Все-таки 12-й матч звезд для человека. Но приехать и развозить сопли перед болельщиками, наверное, было бы неправильно", - отметил Ласьков.

ФОНБЕТ Неделя звезд КХЛ проходит с 11 по 19 января. 18 января в Москве на "ВТБ-Арене" пройдет мастер-шоу звезд КХЛ, Матч звезд КХЛ состоится 19 января. Ранее стало известно, что его пропустит форвард "Автомобилиста" Павел Дацюк, олимпийский чемпион не выступит, чтобы пройти необходимые медицинские процедуры.