Бутаев: Беспутин долго не соглашался сдать допинг-тест после боя за титул чемпиона мира

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Россиянин Александр Беспутин долго не соглашался на сдачу допинг-теста после поединка за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе. Об этом ТАСС в среду рассказал его противник соотечественник Раджаб Бутаев.
Беспутин 1 декабря 2019 года завоевал чемпионский пояс, выиграв у Раджаба Бутаева по очкам единогласным решением судей. Позднее стало известно, что Беспутин провалил допинг-тест, пройденный после титульного поединка.
"Мы долго настаивали, чтобы проводили тесты, команда соперника не соглашалась. В итоге мне самому пришлось оплатить пробы за нас двоих. И сейчас я не удивлен положительному результату", - отметил Бутаев.
На счету Беспутина 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. Во время любительской карьеры он становился чемпионом России и Европы, серебряным призером Европейских игр, на чемпионате мира дошел до четвертьфинала. В октябре 2015 года принял решение перейти в профессионалы и подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank ("Топ рэнк"), а его менеджером стал Эгис Климас.