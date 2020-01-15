Бутаев: Беспутин долго не соглашался сдать допинг-тест после боя за титул чемпиона мира

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Россиянин Александр Беспутин долго не соглашался на сдачу допинг-теста после поединка за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе. Об этом ТАСС в среду рассказал его противник соотечественник Раджаб Бутаев.

Беспутин 1 декабря 2019 года завоевал чемпионский пояс, выиграв у Раджаба Бутаева по очкам единогласным решением судей. Позднее стало известно, что Беспутин провалил допинг-тест, пройденный после титульного поединка.