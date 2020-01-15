Сушинский: отсутствие Мозякина не повлияет на зрелищность Матча звезд КХЛ

В среду пресс-служба "Металлурга" сообщила ТАСС, что Мозякин пропустит Матч звезд КХЛ, позднее первый вице-президент клуба Сергей Ласьков рассказал ТАСС, что у спортсмена обнаружен гайморит. 38-летний хоккеист должен был сыграть в составе команды дивизиона Харламова.

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. ФОНБЕТ Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не потеряет в зрелищности, несмотря на отсутствие нападающего магнитогорского "Металлурга" Сергея Мозякина. Таким мнением с ТАСС поделился бывший партнер Мозякина по сборной России, президент омского "Авангарда" Максим Сушинский.

"Матч звезд не потеряет в зрелищности, есть другие мастера. Но такие игроки, конечно, должны присутствовать на Матче звезд, потому что Сергей - звезда нашего хоккея. Он заслужил место в составе участников этого матча", - заявил Сушинский.

Как заявил ранее ТАСС врач "Металлурга" Михаил Новиков, Мозякину потребуется неделя на восстановление. Вместо него в Матче звезд выступит одноклубник нападающий Деннис Расмуссен.

Мозякин принимал участие во всех 11 Матчах звезд КХЛ. В текущем сезоне КХЛ нападающий провел 46 матчей, в которых набрал 32 очка (11 шайб + 21 результативная передача). Мозякин является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка Гагарина, ему принадлежат рекорды чемпионатов страны по количеству очков, голов и результативных передач.

18 января в Москве на "ВТБ-Арене" пройдет мастер-шоу звезд КХЛ, Матч звезд КХЛ состоится 19 января.