Следователи допросили президента РПЛ как свидетеля по делу о договорном матче

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин допрошен в качестве свидетеля по делу о договорном матче между командами "Чайка" и "Черноморец", который состоялся 13 мая прошлого года в Ростовской области. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин, действительно, допрошен, но он проходит по уголовному делу в качестве свидетеля. После допроса он был сразу отпущен домой", - сказал собеседник агентства.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что Следственный департамент МВД расследует уголовное дело статье 184 УК РФ по факту оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования - футбольного матча между командами "Чайка" и "Черноморец", который состоялся 13 мая 2019 года на стадионе в селе Песчанокопское Ростовской области. По ее словам, в ходе предварительного расследования следователями в Москве, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Адлере и Новороссийске проведено более 20 обысков в офисах футбольных клубов и по местам проживания руководителей, игроков команд, а также иных лиц, возможно, причастных к совершению данного преступления.

Неспортивная игра

Как было установлено на заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) 7 июня, 13 мая, перед матчем "Чайки" (Ростовская область) и "Черноморца" (Новороссийск), гендиректор клуба Олимп - ПФЛ "Урожай" Дмитрий Градиленко дал 500 тыс. рублей игрокам и главному тренеру "Черноморца" Хазрету Дышекову. Деньги должны были быть разделены между всеми участниками команды в качестве мотивирующего вознаграждения за победу в игре.