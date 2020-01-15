Удар по репутации. Непобедимый чемпион мира по боксу Беспутин провалил допинг-тест

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин провалил допинг-тест после титульного поединка. В настоящее время WBA проводит разбирательство, сам спортсмен заявляет, что допинг не употреблял.

Известие о том, что 28-летний Беспутин провалил допинг-тест, пришло в ночь на среду. Результаты тестирования российского боксера оказались в распоряжении ТАСС. Согласно документу, под подозрения попала проба, сданная Беспутиным после поединка за титул чемпиона мира WBA, который прошел 1 декабря 2019 года. Тогда он одержал победу над соотечественником Раджабом Бутаевым по очкам единогласным решением судей и впервые в карьере поднял над головой чемпионский пояс.

Отмечается, что в анализах Беспутина были обнаружены следы препарата лигандрола. Он способствует увеличению мышечной массы, что фактически роднит его со стероидами. С одной лишь разницей - побочный эффект от употребления лигандрола не так сильно сказывается на здоровье.

На текущий момент никто не может применить к Беспутину серьезных санкций. Согласно регламенту, у спортсмена в таком случае есть шанс "спастись" - воспользоваться правом на вскрытие допинг-пробы "Б". Иной раз при анализе первой пробы могут допускаться ошибки, которые проявляются уже в процессе изучения второй, что может послужить поводом для оправдания атлета. Однако сейчас неизвестно, намерены ли в команде боксера прибегнуть к этому.

Надо разобраться во всем

Впрочем, эта история в любом случае может бросить тень на репутацию Беспутина. До нынешнего дня он был известен публике как непобежденный чемпион. Он выходил на профессиональный ринг 14 раз и всякий раз уходил с него победителем (девять раз - нокаутом). А 21 декабря Федерация бокса России подарила Беспутину квартиру в Красноярске в знак признания его заслуг.

Теперь федерация проводит собственное расследование инцидента. "Мы уже начали разбирательство, будем смотреть, - сказал в беседе с ТАСС генеральный секретарь организации Умар Кремлев. - Запросили документы, чтобы узнать, что он употребил. Будем поддерживать его, но надо разобраться, мы за чистый спорт, нужно добиться справедливости и узнать, что же на самом деле там произошло".