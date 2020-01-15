{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

Удар по репутации. Непобедимый чемпион мира по боксу Беспутин провалил допинг-тест

Российский боксер рискует остаться без титула WBA
Александр Беспутин Yong Teck Lim/Getty Images
Описание
Александр Беспутин
© Yong Teck Lim/Getty Images

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин провалил допинг-тест после титульного поединка. В настоящее время WBA проводит разбирательство, сам спортсмен заявляет, что допинг не употреблял.

На эту тему
Чемпион мира по боксу Беспутин не прошел допинг-контроль

Известие о том, что 28-летний Беспутин провалил допинг-тест, пришло в ночь на среду. Результаты тестирования российского боксера оказались в распоряжении ТАСС. Согласно документу, под подозрения попала проба, сданная Беспутиным после поединка за титул чемпиона мира WBA, который прошел 1 декабря 2019 года. Тогда он одержал победу над соотечественником Раджабом Бутаевым по очкам единогласным решением судей и впервые в карьере поднял над головой чемпионский пояс.

Отмечается, что в анализах Беспутина были обнаружены следы препарата лигандрола. Он способствует увеличению мышечной массы, что фактически роднит его со стероидами. С одной лишь разницей - побочный эффект от употребления лигандрола не так сильно сказывается на здоровье.

На текущий момент никто не может применить к Беспутину серьезных санкций. Согласно регламенту, у спортсмена в таком случае есть шанс "спастись" - воспользоваться правом на вскрытие допинг-пробы "Б". Иной раз при анализе первой пробы могут допускаться ошибки, которые проявляются уже в процессе изучения второй, что может послужить поводом для оправдания атлета. Однако сейчас неизвестно, намерены ли в команде боксера прибегнуть к этому.

Надо разобраться во всем

Впрочем, эта история в любом случае может бросить тень на репутацию Беспутина. До нынешнего дня он был известен публике как непобежденный чемпион. Он выходил на профессиональный ринг 14 раз и всякий раз уходил с него победителем (девять раз - нокаутом). А 21 декабря Федерация бокса России подарила Беспутину квартиру в Красноярске в знак признания его заслуг.

Теперь федерация проводит собственное расследование инцидента. "Мы уже начали разбирательство, будем смотреть, - сказал в беседе с ТАСС генеральный секретарь организации Умар Кремлев. - Запросили документы, чтобы узнать, что он употребил. Будем поддерживать его, но надо разобраться, мы за чистый спорт, нужно добиться справедливости и узнать, что же на самом деле там произошло".

На эту тему

Кремлев считает, что правом на вскрытие допинг-пробы "Б" нужно воспользоваться, однако делать это нужно только после получения полной информации по инциденту. "Думаю, надо [вскрывать пробу], - сказал он. - Но надо посмотреть, мы получим все бумаги, после чего станет понятно, будем вскрывать пробу "Б" или нет. Что там, в каких дозах и все остальное".

Команда российского боксера считает, что допинг мог попасть к нему вместе с едой. Подобные случаи не редкость для профессионального спорта - к примеру, представляющий интересы российского супертяжеловеса Александра Поветкина Андрей Рябинский в 2016 году называл продукты питания одним из вероятных способов попадания запрещенного вещества остарина в организм своего подопечного. "Возможно, что-то могло попасть в организм с едой, - сказали ТАСС в команде Беспутина. - Сейчас мы запросили все документы по пробам, будем разбираться".

Сам Беспутин заверил общественность в том, что не употреблял допинг. "Сейчас в данной ситуации разбираются адвокаты, - отметил он в разговоре с ТАСС. - Мы в себе уверены, я ничего не употреблял. Я сам не могу понять, откуда это и что, немного в шоке, но моя совесть чиста".

Однако последний соперник Беспутина Бутаев придерживается иного мнения. Он рассказал ТАСС, что команда Беспутина долгое время отказывалась от прохождения допинг-тестирования. "Мы долго настаивали, чтобы проводили тесты, команда соперника не соглашалась, в итоге мне самому пришлось оплатить пробы за нас двоих, - заявил Бутаев. - И сейчас я не удивлен положительному результату".

Теги
Бокс
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Лучший бомбардир "Крыльев Советов" не полетел с командой на сборы
Александра Соболева нет в списке тех, кто отправился в Турцию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС