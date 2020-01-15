Удар по репутации. Непобедимый чемпион мира по боксу Беспутин провалил допинг-тест

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин провалил допинг-тест после титульного поединка. В настоящее время WBA проводит разбирательство, сам спортсмен заявляет, что допинг не употреблял.
Известие о том, что 28-летний Беспутин провалил допинг-тест, пришло в ночь на среду. Результаты тестирования российского боксера оказались в распоряжении ТАСС. Согласно документу, под подозрения попала проба, сданная Беспутиным после поединка за титул чемпиона мира WBA, который прошел 1 декабря 2019 года. Тогда он одержал победу над соотечественником Раджабом Бутаевым по очкам единогласным решением судей и впервые в карьере поднял над головой чемпионский пояс.
Отмечается, что в анализах Беспутина были обнаружены следы препарата лигандрола. Он способствует увеличению мышечной массы, что фактически роднит его со стероидами. С одной лишь разницей - побочный эффект от употребления лигандрола не так сильно сказывается на здоровье.
На текущий момент никто не может применить к Беспутину серьезных санкций. Согласно регламенту, у спортсмена в таком случае есть шанс "спастись" - воспользоваться правом на вскрытие допинг-пробы "Б". Иной раз при анализе первой пробы могут допускаться ошибки, которые проявляются уже в процессе изучения второй, что может послужить поводом для оправдания атлета. Однако сейчас неизвестно, намерены ли в команде боксера прибегнуть к этому.
Надо разобраться во всем
Впрочем, эта история в любом случае может бросить тень на репутацию Беспутина. До нынешнего дня он был известен публике как непобежденный чемпион. Он выходил на профессиональный ринг 14 раз и всякий раз уходил с него победителем (девять раз - нокаутом). А 21 декабря Федерация бокса России подарила Беспутину квартиру в Красноярске в знак признания его заслуг.
Теперь федерация проводит собственное расследование инцидента. "Мы уже начали разбирательство, будем смотреть, - сказал в беседе с ТАСС генеральный секретарь организации Умар Кремлев. - Запросили документы, чтобы узнать, что он употребил. Будем поддерживать его, но надо разобраться, мы за чистый спорт, нужно добиться справедливости и узнать, что же на самом деле там произошло".
- Федерация бокса России начала собственное расследование результатов допинг-теста Беспутина
- Команда Беспутина считает, что запрещенные вещества могли попасть к боксеру с едой
- Боксер Беспутин заявил, что не употреблял запрещенные вещества
- Бутаев: Беспутин долго не соглашался сдать допинг-тест после боя за титул чемпиона мира
Кремлев считает, что правом на вскрытие допинг-пробы "Б" нужно воспользоваться, однако делать это нужно только после получения полной информации по инциденту. "Думаю, надо [вскрывать пробу], - сказал он. - Но надо посмотреть, мы получим все бумаги, после чего станет понятно, будем вскрывать пробу "Б" или нет. Что там, в каких дозах и все остальное".
Команда российского боксера считает, что допинг мог попасть к нему вместе с едой. Подобные случаи не редкость для профессионального спорта - к примеру, представляющий интересы российского супертяжеловеса Александра Поветкина Андрей Рябинский в 2016 году называл продукты питания одним из вероятных способов попадания запрещенного вещества остарина в организм своего подопечного. "Возможно, что-то могло попасть в организм с едой, - сказали ТАСС в команде Беспутина. - Сейчас мы запросили все документы по пробам, будем разбираться".
Сам Беспутин заверил общественность в том, что не употреблял допинг. "Сейчас в данной ситуации разбираются адвокаты, - отметил он в разговоре с ТАСС. - Мы в себе уверены, я ничего не употреблял. Я сам не могу понять, откуда это и что, немного в шоке, но моя совесть чиста".
Однако последний соперник Беспутина Бутаев придерживается иного мнения. Он рассказал ТАСС, что команда Беспутина долгое время отказывалась от прохождения допинг-тестирования. "Мы долго настаивали, чтобы проводили тесты, команда соперника не соглашалась, в итоге мне самому пришлось оплатить пробы за нас двоих, - заявил Бутаев. - И сейчас я не удивлен положительному результату".