Лучший бомбардир "Крыльев Советов" не полетел с командой на сборы

ТАСС, 15 января. Нападающий самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Александр Соболев не полетел с командой на первый тренировочный сбор, который пройдет в Турции. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В список игроков, отправившихся на сбор, вошли 25 человек. Ранее СМИ сообщали о том, что в услугах 22-летнего Соболева заинтересованы казанский "Рубин" и московское "Динамо".

Соболев в текущем сезоне чемпионата России забил 10 голов и делит второе место в списке лучших бомбардиров первенства с форвардом "Ростова" Элдором Шомуродовым, больше всех голов забил нападающий санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба (11). "Крылья Советов" занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав в 19 матчах 18 очков.