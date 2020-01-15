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Футбол в России

Лучший бомбардир "Крыльев Советов" не полетел с командой на сборы

Александра Соболева нет в списке тех, кто отправился в Турцию
Александр Соболев (в центре) Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Александр Соболев (в центре)
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 15 января. Нападающий самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Александр Соболев не полетел с командой на первый тренировочный сбор, который пройдет в Турции. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В список игроков, отправившихся на сбор, вошли 25 человек. Ранее СМИ сообщали о том, что в услугах 22-летнего Соболева заинтересованы казанский "Рубин" и московское "Динамо".

Соболев в текущем сезоне чемпионата России забил 10 голов и делит второе место в списке лучших бомбардиров первенства с форвардом "Ростова" Элдором Шомуродовым, больше всех голов забил нападающий санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба (11). "Крылья Советов" занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав в 19 матчах 18 очков.

Теги
Российский футбол
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