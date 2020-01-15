{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Матч звезд КХЛ

Морозов: молодые игроки смогут хорошо заменить Дацюка и Мозякина на Матче звезд КХЛ

Игра пройдет 19 января

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Молодые участники ФОНБЕТ Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) смогут достойно заменить Павла Дацюка и Сергея Мозякина, а зрелищность мероприятия при этом не упадет. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по развитию молодежного хоккея, управляющий директор Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) Алексей Морозов.

В среду пресс-служба магнитогорского "Металлурга" сообщила ТАСС о том, что 38-летний нападающий команды Сергей Мозякин пропустит Матч звезд КХЛ. Ранее стало известно о неучастии в мероприятии 41-летнего форварда "Автомобилиста" Павла Дацюка. Мозякина заменит одноклубник Деннис Расмуссен, а Дацюка - форвард "Трактора" Лукаш Седлак. Также в Матче звезд КХЛ примут участие четыре лучших игрока Кубка вызова МХЛ, который состоялся 11 января.

На эту тему
Форвард "Металлурга" Мозякин впервые пропустит Матч звезд КХЛ

"Конечно, Дацюк и Мозякин - хорошие игроки и великие мастера, у них было что показать. Но их многие уже видели, а сейчас по состоянию здоровья Мозякина не будет. Конечно, жалко, потому что его всегда хочется видеть. Но есть молодые ребята, которые уже лакроссами забрасывают, думаю, что они хорошо заменят Дацюка и Мозякина и зрелищность от этого не упадет", - считает Морозов.

"Сезон тяжелый. Ребята [Дацюк и Мозякин] - лидеры команд, сказывается большая нагрузка. Ну и где-то здоровье уже, хоккей - травмоопасный вид спорта, вот и сложилось такое стечение обстоятельств", - добавил собеседник агентства.

18 января в Москве на "ВТБ-Арене" пройдет мастер-шоу звезд КХЛ, Матч звезд КХЛ состоится 19 января.

Реклама на ТАСС
Бокс
Боксер Беспутин будет вскрывать пробу "Б" после проваленного допинг-теста
Боксер, который является чемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе, провалил допинг-тест после титульного поединка
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС