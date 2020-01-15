Морозов: молодые игроки смогут хорошо заменить Дацюка и Мозякина на Матче звезд КХЛ

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Молодые участники ФОНБЕТ Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) смогут достойно заменить Павла Дацюка и Сергея Мозякина, а зрелищность мероприятия при этом не упадет. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по развитию молодежного хоккея, управляющий директор Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) Алексей Морозов.
В среду пресс-служба магнитогорского "Металлурга" сообщила ТАСС о том, что 38-летний нападающий команды Сергей Мозякин пропустит Матч звезд КХЛ. Ранее стало известно о неучастии в мероприятии 41-летнего форварда "Автомобилиста" Павла Дацюка. Мозякина заменит одноклубник Деннис Расмуссен, а Дацюка - форвард "Трактора" Лукаш Седлак. Также в Матче звезд КХЛ примут участие четыре лучших игрока Кубка вызова МХЛ, который состоялся 11 января.
"Конечно, Дацюк и Мозякин - хорошие игроки и великие мастера, у них было что показать. Но их многие уже видели, а сейчас по состоянию здоровья Мозякина не будет. Конечно, жалко, потому что его всегда хочется видеть. Но есть молодые ребята, которые уже лакроссами забрасывают, думаю, что они хорошо заменят Дацюка и Мозякина и зрелищность от этого не упадет", - считает Морозов.
"Сезон тяжелый. Ребята [Дацюк и Мозякин] - лидеры команд, сказывается большая нагрузка. Ну и где-то здоровье уже, хоккей - травмоопасный вид спорта, вот и сложилось такое стечение обстоятельств", - добавил собеседник агентства.
18 января в Москве на "ВТБ-Арене" пройдет мастер-шоу звезд КХЛ, Матч звезд КХЛ состоится 19 января.