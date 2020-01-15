Морозов надеется на прогресс китайского "ОЭРДЖИ Юниора" в МХЛ

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по развитию молодежного хоккея, управляющий директор Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) Алексей Морозов надеется на прогресс китайского клуба МХЛ "ОЭРДЖИ Юниор". Об этом Морозов рассказал ТАСС.

"ОЭРДЖИ Юниор" базируется в подмосковном Дмитрове и проводит первый сезон в МХЛ. Во вторник команда прервала серию из 46 поражений, одержав первую победу в сезоне над московским "Динамо" со счетом 1:0.

"До конца сезона мы точно будем терпеть, потому что у нас уже заявлена команда и составлен календарь. Команда будет доигрывать, и мы будем смотреть ее перспективы. Мы постоянно находимся на связи со всеми командами", - отметил Морозов.

Из-за отъезда игроков в сборную Китая для подготовки к молодежному чемпионату мира в составе "ОЭРДЖИ Юниор" осталось 12 игроков. "Команда осталась в МХЛ в составе из 12 игроков, но вчера показала характер и одержала победу. Сейчас у них будет небольшая пауза, они уже не будут играть в 12 человек, надеемся, что подъедет подкрепление и команда будет играть в полном составе, начнет прогрессировать и набирать очки. Ребята растут, первую победу уже одержали", - сказал Морозов.

В турнирной таблице Западной конференции "ОЭРДЖИ Юниор" идет на последнем, 17-м месте, набрав в 47 матчах два очка. Команда забросила 58 шайб при 330 пропущенных.