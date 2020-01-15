Карякин поддержал решение организаторов "Дакара" прервать десятый этап ралли-рейда

"Видимость на трассе действительно сегодня была очень слабая. Когда по земле ветер несет песок, велика вероятность налететь на камень или какое-нибудь другое препятствие. Думаю, организаторы приняли правильное решение, да и нам это сыграло на руку. Лопес перевернулся на дюне, сломал подвеску на багги и потерял время", - заявил Карякин.

В общем зачете после десяти этапов Карякин занимает второе место в категории багги, уступая американцу Кейси Карри 46 минут 40 секунд. Чилиец Франсиско Лопес идет третьим. До финиша "Дакара" осталось два этапа.

"У нас неплохой запас, и мы будем стараться его сохранить. Ускоряться не будем, на экипаж, который сейчас занимает первую строчку, никак не ориентируемся. Впереди еще не одна сотня километров, как показывает опыт, все может произойти", - добавил Карякин.

Финиш ралли-рейда "Дакар" состоится 17 января.