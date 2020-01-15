Карякин поддержал решение организаторов "Дакара" прервать десятый этап ралли-рейда

ТАСС, 15 января. Российский гонщик Сергей Карякин считает, что решение организаторов "Дакара" сократить скоростной спецучасток десятого этапа ралли-рейда было верным. Его комментарий приводит пресс-служба команды Snug Racing.
Руководство ралли-рейда "Дакар" остановило прохождение десятого этапа марафона в гоночном режиме из-за плохих погодных условий. Большинство участников не смогли преодолеть полную дистанцию спецучастка, которая составляла 534 км.
"Видимость на трассе действительно сегодня была очень слабая. Когда по земле ветер несет песок, велика вероятность налететь на камень или какое-нибудь другое препятствие. Думаю, организаторы приняли правильное решение, да и нам это сыграло на руку. Лопес перевернулся на дюне, сломал подвеску на багги и потерял время", - заявил Карякин.
В общем зачете после десяти этапов Карякин занимает второе место в категории багги, уступая американцу Кейси Карри 46 минут 40 секунд. Чилиец Франсиско Лопес идет третьим. До финиша "Дакара" осталось два этапа.
"У нас неплохой запас, и мы будем стараться его сохранить. Ускоряться не будем, на экипаж, который сейчас занимает первую строчку, никак не ориентируемся. Впереди еще не одна сотня километров, как показывает опыт, все может произойти", - добавил Карякин.
Финиш ралли-рейда "Дакар" состоится 17 января.