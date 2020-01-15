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Олимпиада-2020 в Токио

Назван расширенный состав женской сборной России по боксу на квалификационный турнир к ОИ

Соревнования пройдут в Лондоне с 13 по 23 марта

ТАСС, 15 января. Тренерский штаб женской сборной России по боксу объявил расширенный состав команды, которая отправится на европейский олимпийский квалификационный турнир. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Состав национальной команды был определен по итогам контрольных спаррингов. Главный тренер сборной России Иван Шидловский совместно с тренерским штабом определил основной и резервный составы команды в пяти весовых категориях.

Основной состав: Светлана Солуянова (весовая категория до 51 кг), Людмила Воронцова (до 57 кг), Екатерина Дынник (до 60 кг), Саадат Далгатова (до 69 кг) и Зенфира Магомедалиева (до 75 кг).

Резервный состав: Елена Савельева (до 51 кг), Дарья Абрамова (до 57 кг), Наталья Шадрина (до 60 кг), Дарима Сандакова (до 69 кг) и Анастасия Шамонова (до 75 кг).

Соревнования пройдут в Лондоне с 13 по 23 марта. Окончательный состав будет объявлен в марте.

Теги
Олимпиада-2020 в Токио
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